Yolun karşısına geçmeye çalışan çifte motosiklet çarptı! Eşler olay yerinde hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Isparta'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet ve Kıymet Saraç çifti motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekipler ise çiftin cansız bedenini morga kaldırdı.
Isparta'da A.B.Ö.'nün kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalar savrulurken, devrilen motosiklet ve sürücüsü ise sürüklendi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.
MOTOSİKLETCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet ve Kıymet Saraç çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDI
Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - 3. Sayfa