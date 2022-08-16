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Motosikleti gözü önünde çalındı

Motosikleti gözü önünde çalındı

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişinin evinin önüne park ettiği motosiklet gözlerinin önünde 2 kişi tarafından çalındı.

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişinin evinin önüne park ettiği motosiklet gözlerinin önünde 2 kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayından 11 gün sonra motosikletine kavuşan Hüsamettin Ata, "Ben hataya düştüm siz düşmeyin. Kimse motorunun üzerinde anahtar bırakmasın" dedi.

Olay, ilçeye bağlı Yazıalanı Mahallesinde meydana geldi. Gündüz evinin önünde ağaç gölgesinde oturan Hüsamettin Ata'nın motosikleti iki şüpheli tarafından çalındı. Motosikletin çalındığını fark eden Ata, rahatsızlığı yüzünden hırsızların peşinden gidemeyince durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayından 11 gün sonra çalınan motosiklet Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi'ndeki uygulamada ele geçirildi.

Başka birine satılan motosikletine kavuşan Ata, başından geçen olayı anlatırken, "Benim tek diyeceğim kimse motorunun üzerinde anahtar bırakmasın herkesi uyarıyorum sağlama alsınlar, gündüzde olsa ne olursa olsun anahtarı üzerinde bırakmasın. Benim iki metre ileride gözümün önündeki motorumu çaldılar gittiler" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Mersin 3. Sayfa Haberler

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