Motosiklete 5 kişi binenler kazaya böyle davetiye çıkardı
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Kocaeli'de motosiklete 5 kişi binen gençler, kazaya davetiye çıkardı. Tepki çeken anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler, Körfez ilçesindeki işlek bir caddede kaydedildi. 5 genç motosikletin üstüne binerek gezintiye çıktı. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer vatandaşların canlarını hiçe sayarak şov yapan gençler, adeta kazaya davetiye çıkardı. Yürekleri ağza getiren görüntüler sosyal medyada da tepki topladı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa