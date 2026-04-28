Motosiklet üzerinde tehlikeli şov

Bursa'da motosiklet sürücüsünün trafikte yaptığı tehlikeli hareketler görenleri hayrete düşürdü. Seyir halindeyken motosikletin üzerine uzanarak ilerleyen sürücü, adeta ölümle dans etti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde hem kendi canını hiçe sayan hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan motosikletli, 'bu kadar olmaz' dedirtti. Kuralları yok sayan sürücünün bu tehlikeli hareketi çevredeki vatandaşların da tepkisini çekti.

Adeta 'şov' uğruna yapılan sorumsuz davranışın kazaya davetiye çıkardığını belirten vatandaşlar, bu tür görüntülerin özendirici olmaması gerektiğini ifade etti. Trafik güvenliğini açıkça tehlikeye atan bu tür ihlallerde yalnızca para cezasının yeterli olmadığını savunan vatandaşlar, motosikletin trafikten men edilmesi ve el konulması gibi daha caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı