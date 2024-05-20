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Motosiklet Üzerinde Motosikletle Tehlikeli Yolculuk Kamerada

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir sürücü, motosiklet üzerinde motosiklet taşıyarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Motosiklet üzerinde motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosiklet üzerinde motosikletle tehlikeli yolculuk yapan sürücü kameraya yansıdı.

Olay, Suruç ilçesi Aligör Mahallesinde yaşandı. Plakası belirlenemeyen bir sürücü, motosiklet üzerinde motosiklet taşıdı. Yol boyu bir eliyle sürdüğü motoru, diğer eliyle de üstünde taşıdığı motoru tutmaya çalışan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye attığı anlar bir otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Tehlikeli yolculuğun uzun süre devam ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Motosiklet Şanlıurfa Suruç Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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