Şampiyon motosikletçi Özgür Çapacı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ödemişli motosiklet tutkunu 42 yaşındaki Özgür Çapacı, dün İzmir'in Bayındır ilçesinde geçirdiği trafik kazazında yaşamını yitirdi.

Kaza dün akşam Bayındır Zeytinova Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Çapacı (42), kullanmış olduğu 35 CMG 917 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çapacı, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Profesyonel motor sporlarıyla ilgilenen, Türkiye şampiyonlukları bulunan motosiklet tutkunu Özgür Çapacı'nın, sporcu kimliğinin yanı sıra esnaf kişiliği, yardımseverliği ve mütevazı duruşuyla memleketi Ödemiş'te sevilen bir isim olduğu öğrenildi. Çapacı'nın vefatı, ailesi, yakınları ve motosiklet camiasında büyük üzüntüye neden oldu. - İZMİR