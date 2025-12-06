Ceza yedi, kaskı başına geçirerek motosiklet sürücülerine uyarıda bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS), takılan motosiklet sürücüsü, ceza yediğini öğrenince kaskı takıp sürücülere kask takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ilçede motosikletiyle trafiğe çıkan Şerif Karabekiroğlu, kask takmadığı anlar KGYS'ye takıldı. Karabekiroğlu'na, kask takmadığı için bin lira idari para cezası uygulandı. Karabekiroğlu, "Bu kaskı tak kardeş. Motorculara bin lira ceza yazıyorlar. Kasksız trafiğe çıkmayın. O gün takmamıştım, bana yazdılar. Tüm Çermik motorcularının dikkatine, kaskınızı takın. Ceza yazıyorlar. Ehliyetim, ruhsatım da var, yine de yazdılar" dedi. - DİYARBAKIR