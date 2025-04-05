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Motosiklet Sürücüsü Trafik Kazası Sonrası 2 Kişiyi Bıçakladı

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Antalya'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada motosiklet sürücüsü, araçtaki 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Yaralılardan biri, saldırgana serzenişte bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sonrası kavgada bıçaklandı, saldırgana "Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı" diye serzenişte bulundu

Trafikte çıkan kavgada motosiklet sürücüsü 2 kişiyi bıçakladı

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan kavgada motosiklet sürücüsü araçta bulunan 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli, olay yerine gelen devriye ekibi tarafından gözaltına alınırken, yaralılardan biri saldırgana, "Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı" diye seslenerek serzenişte bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Havaalanı Caddesi ile 2174 sokak kesişiminde meydana geldi. Otomobille motosikletin karıştığı kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü araçta bulunan Necati A. ve Turgut A.'yı kol ve bacağından bıçakla yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"Önce sen git evladım"

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekip, Necati A. ve Turgut A.'yı yaralayan şahsı gözaltına aldı. Saldırgan şahıs ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada bacağından yaralanan ve yerde sağlık ekibi bekleyen yaralılardan biri diğer yaralıya, "Önce sen git evladım, ben zaten ölmüşüm" diyerek ambulansla hastaneye ilk onun gitmesini istedi. Aynı kişi kendisini yaralayan motosiklet sürücüsü için ise, "Ya tamam ben suçluyum, ne gerek vardı" diye seslenerek serzenişte bulundu.

Motosiklet Sürücüsü Trafik Kazası Sonrası 2 Kişiyi Bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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