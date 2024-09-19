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Motosiklet Sürücüsü Polisi Ezdi, Ehliyetsiz Sürücü Tutuklandı

Motosiklet Sürücüsü Polisi Ezdi, Ehliyetsiz Sürücü Tutuklandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ters yönde seyreden motosiklet sürücüsü, durdurmak isteyen polis memuruna çarparak yaraladı. Yaralanan polis memuru taburcu olurken, ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Durdurmak istediği motosikletlinin ezdiği polis taburcu oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ters yönden seyreden motosiklet sürücüsünü durdurmak isterken yaraladığı polis memuru taburcu oldu. Ehliyetsiz sürücü ise tutuklandı.

Karadeniz Ereğli ilçesi Kayalık Sokak'ta geçen 17 Eylül günü trafikte ters yönde seyir eden ehliyetsiz motosiklet sürücüsü R.Y. (19); kendisini durdurmak isteyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Yücel Kökçü'ye çarparak altına aldı.

Kökçü'nün çarpmaya bağlı sol kolunda çatlak ve burun kısmında kırık meydana geldi. Hastaneye kaldırılan Kökçü, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra polis merkezine götürülen R.Y. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEYNEP KOÇ - 3.Sayfa

Motosiklet Zonguldak Politika Güvenlik 3-sayfa Ereğli trafik Hukuk Polis

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