Şarampole yuvarlan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti

Öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesindeki Kargasekmez mevkisinde plakası henüz öğrenilemeyen Hüseyin Sinan Turan yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Motosikletin parçalandığı kazada sürücü Hüseyin Sinan Turan ve eşi Ayşe Turan hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa