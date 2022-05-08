Şarampole yuvarlan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet şarampole yuvarlandı. Motosikletteki iki kişi de hayatını kaybederken, vefat edenlerin evli bir çift olduğu ve motorlarıyla gezintiye çıktığı öğrenildi.
Öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesindeki Kargasekmez mevkisinde plakası henüz öğrenilemeyen Hüseyin Sinan Turan yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Motosikletin parçalandığı kazada sürücü Hüseyin Sinan Turan ve eşi Ayşe Turan hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa