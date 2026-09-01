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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı
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Adıyaman'da kontrolden çıkan motosiklet, önce yön levhasına ardından istinat duvarına çarptı. Sürücü Mehmet T. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Adıyaman'da kontrolden çıkan motosikletin önce yön levhasına, ardından da istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi Karadağ Ormanlık Alan Yolu üzeri üzerinde seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki 02 AAT 694 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yön levhasına, ardından ise istinat duvarına çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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