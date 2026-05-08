Motosiklet kazasında yaralanan genç, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Adana'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada yaralanan 24 yaşındaki genç, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kazada alkollü olan otomobil sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 1 Mayıs günü gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. idaresindeki 34 YAN 34 plakalı otomobil ile Ferdi Dağparçası'nın kullandığı 01 ARJ 825 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet park halindeki bir kamyonete çarpıp alev alev yanarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ferdi Dağparçası'nın hayatını kaybettiğini belirlerken yolcu konumundaki arkadaşı Hasan Emre Ayan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri otomobil sürücüsü Ş.K.'nın 0,65 promil alkollü olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan S.K., işlemlerini ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tedavi altında olan Hasan Emre Ayan ise 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ayan'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

