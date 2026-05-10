Yaya geçidinde devrilerek sürüklendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde devrilen motosikletin sürücüsü, kaza anında olay yerini terk ettiği için 46 bin TL ceza aldı. Olayla ilgili görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü kazadan 4 saat sonra hastaneye gidince olay yerini terk etmekten 46 bin TL ceza yazılırken, ehliyetine 2 yıl el konuldu. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi'nde Sarı Köprü istikametine seyir halindeki Mustafa T.'nin kullandığı 07 BMZ 990 motosiklet yaya geçidine yaklaştığında refüjdeki yayaların karşıya geçmek için yola çıkacağını düşünerek frene bastı. Frene basması ile birlikte motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü motosikletle birlikte devrilerek sürüklendi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Bir süre yerde kalan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, yerden kaldırılan sürücü motosikletine binerek yoluna devam etti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün yerde sürüklenmesi ve vatandaşların yardımına koştuğu anlar yer aldı.

46 bin TL ceza yedi, ehliyetine el konuldu

Öte yandan, motosiklet kazası yapan sürücü Mustafa T. kazadan 4 saat sonra Manavgat Devlet hastanesine giderek kaza yaptığını ve yaralandığını belirtti. Trafik ekipleri tarafından yaralamalı kazanın ardından olay yerini terk etmek suçundan 46 bin TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 2 yıl el konuldu - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
