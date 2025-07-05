Motosiklet Kazasında Okul Müdürü Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Okul Müdürü Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 38 yaşındaki okul müdürü Osman Nigiz hayatını kaybetti. Kaza sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada okul müdürü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun kırsal Kösecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Osman Nigiz (38) idaresindeki 07 RR 055 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Nigiz, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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