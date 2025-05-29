Motosiklet Kazasında Kask Hayat Kurtardı

Motosiklet Kazasında Kask Hayat Kurtardı
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Motosiklet Kazasında Kask Hayat Kurtardı
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Bartın'da devrilen motosiklette sürücü, yaklaşık 50 metre sürüklendi fakat kullandığı kask ve koruyucu ekipmanlar sayesinde hayatta kaldı.

Kaza yapan motosikletin sürücüsü 50 metre sürüklendi

Kullandığı kask ve ekipmanları hayatını kurtardı

BARTIN - Bartın'da devrilen motosiklet, sürücüsüyle birlikte 50 metre sürüklendi. Feci kazada yaralanan sürücünün hayatını ise kullandığı kask ve mont gibi koruyucu ekipmanlar kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'da İnkumu'na seyir eden D.B. idaresindeki 74 ABT 048 plakalı motosiklet, Gürgenpınarı Köyü mezbaha önünde devrildi. Devrilen motosiklet ve üzerindeki sürücü D.B., yaklaşık 50 metre boyunca yolda sürüklendi. Sürücünün kullandığı kask, mont gibi koruyucu ekipmanlar hayatını kurtardı.

Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ni kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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