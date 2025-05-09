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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz hayatını kaybetti. Genç kadın, cenaze namazının ardından defnedildi.

Feci kazada hayatını kaybetmişti: Motosiklet tutkunu genç kadın, son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseri ile çarpışması neticesinde geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AIR 738 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Saniye Yılmaz, plakası öğrenilemeyen A.Ç. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Saniye Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek ünlenen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemleri sonrasında yakınları tarafından teslim alınan genç kadının cenazesi, Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camisi'ne getirildi. Burada ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından genç kadın, Pelitli Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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