Motosikletle kaza yapan genç hayata tutunamadı

Edinilen bilgilere göre, Hacıyakup köyünde Gökdeniz Demircan (22), motosikleti ile kazaya karıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaklaşık 35 dakika süren kalp masajıyla şahıs hayata döndürüldü. Ağır yaralı olarak Gölyaka İlçe Hastanesine kaldırılan Gökdeniz Demircan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Düzce Üniversitesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı