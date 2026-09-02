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Malatya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Malatya’da motosikletiyle geçirdiği kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da motosikletiyle geçirdiği kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilyurt ilçesi Kuyuönü mevkiinde Yunus Toydaş'ın (25) kullandığı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten metrelerce yola savrulan Toydaş'a, bu sırada bölgeden geçen bir araç da çarptı.

Kazada ağır yaralanan Toydaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yaklaşık 1 aydır tedavi gören Toydaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Toydaş'ın cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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