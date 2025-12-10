Motosiklet tutkunu genç 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Trabzon'un Arsin ilçesinde 10 gün önce geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki genç yaşam mücadelesine kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 30 Kasım günü Arsin Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde motosikleti ile kaza yaparak ağır yaralanan Muhammet Salih Demir, kaza sonrası Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada 10 gündür yoğun bakım servisinde tedavisi süren genç, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demir'in Araklı ilçesi Yeniköy Çapan Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - TRABZON