Motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki genç 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Bedirhan Eren Küleşen, 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 13 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Küleşen, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Bedirhan Eren Küleşen'in cenazesinin, Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - KÜTAHYA