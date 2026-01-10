Haberler

Manavgat'ta motosiklet devrildi: 1 yaralı

Manavgat'ta motosiklet devrildi: 1 yaralı
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet devrilmesi sonucu bir sürücü yaralandı. Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi'nde gerçekleşti ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Sözen Köprüsü istikametine seyir halindeki Berkant K'nın kullandığı 07 CSV 387 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

