Haberler

Sakarya'da Motosiklet Kazası İhbarı Şüpheliye Dönüştü: Genç, Akrabası Tarafından Vuruldu

Sakarya'da Motosiklet Kazası İhbarı Şüpheliye Dönüştü: Genç, Akrabası Tarafından Vuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosiklet kazası sonucu ağır yaralandığı ihbar edilen 30 yaşındaki Duhan Sağıroğlu, hastanede hayatını kaybetti. Polis incelemesi, gencin aslında bir tartışma sonrası akrabası Y.S. tarafından silahla vurulduğunu ortaya çıkardı. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sakarya'da motosiklet kazasında ağır yaralandığı ihbarı üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki gencin silahla vurulduğu ortaya çıktı.

Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak'ta meydana gelen olayda, motosiklet kazası ihbarı alan ekipler, olay yerinde bulunan 30 yaşındaki Duhan Sağıroğlu'nu ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti. Sağıroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, gencin motosiklet kazasında değil, silahla vurulduğunu tespit etti. Sağıroğlu'nun tartışma sonrasında akrabası Y.S. tarafından vurulduğunu değerlendiren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İletişim Şurası'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haluk Levent için ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi

Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı

Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı
Diplomaside alışılmadık an! İki lider kameralara böyle poz verdi

Resmi törenin en dikkat çeken anı! İki liderden ezber bozan hareket
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı

İnternetten bulup ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama...
Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin

Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin