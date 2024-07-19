Motosiklet kamyonete çarptı, fırlayan yolcuyu da başka araç ezdi: 2 yaralı

Kazada sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan genç fırladığı yolda başka bir aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı

MERSİN - Mersin'de 2 kişinin bulunduğu motosiklet kamyonete çarptı. Kazada sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan genç fırladığı yolda başka bir aracın üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kargıcak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda sanayinin karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevre yolundan ilçe merkezine doğru seyir halinde olan H.C.S. idaresindeki 33 ASE 265 plakalı motosikletle, çalışma nedeniyle tek şeride düşen bölgede dönüş yapan A.B. yönetimindeki 33 VAP 01 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette yolcu olarak bulunan H.M.Ş. yola fırlayınca karşı istikametten gelen başka bir kamyonet üzerinden geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale ederek ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Kalbi duran motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Sürücü ile başka bir aracın üzerinden geçerek yaraladığı yolcu daha sonra Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.