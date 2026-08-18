Samsun'da Motosiklet Kamyona Çarptı: 2 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde motosikletin kamyona arkadan çarpıp orta refüje savrulması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadirhan Kara idaresindeki 10 Z 0335 plakalı motosiklet, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarındaki orta refüje savruldu. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen kamyon ise yoluna devam etti. Kazada motosiklet sürücüsü Kadirhan Kara ile Erhan Şahin yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı