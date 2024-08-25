Motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 18 yaşındaki Ahmet Yiğit Erel, kullandığı motosikletin bir otomobile çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Muratlı-Tekirdağ karayolunda meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Yiğit Erel sevk ve idaresindeki 59 AEK 001 plakalı motosiklet, Süleymanpaşa'nın Kayı Mahallesi yakınlarında 59 DG 252 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan 18 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Süleymanpaşa ilçesi Kaşıkçı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Ahmet Yiğit Erel, öğle namazını müteakip Öz Doyuran Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.