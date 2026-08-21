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Gölbaşı'nda Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Gölbaşı'nda Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ali Berat Ş. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Berat Ş. idaresindeki 02 AGY 475 plakalı motosikleti ile Rafet S. idaresindeki 46 N 3230 plaka otomobille Karaağaç Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü motosiklet sürücüsü Ali Berat Ş. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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