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Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Muhammed S. ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne, oradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Muhammed S., idaresindeki motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed S., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Çelikhan Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Muhammed S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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