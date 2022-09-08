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Motosiklet ile ATV çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Motosiklet ile ATV çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ATV tipi araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ATV tipi araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza öğle saatlerinde Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya gör, ilçe merkezinden Bozhane istikametine seyir halinde olan E.M.Y idaresindeki 67 ABJ 356 ATV, sürücüsünün önündeki otomobile çarpmamak için hamle yaptığı sırada aynı istikamette seyir halinde olan L.Ç. idaresinde olan 34 EBK 870 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü L.Ç. yaralanırken olay yerine sağlık ekibi istendi. Yaralı ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücü ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Yaşanan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde seyir halinde olan ATV tipi araca motosikletin çarptığı ve daha sonra dengesini kaybederek sürücü ile birlikte düşerek sürüklendiği görülüyor.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Tragger Ereğli 3. Sayfa Haberler

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