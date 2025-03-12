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Motosiklet ihlallerine yüksek cezalar: Kask, akrobasi ve yarışa ağır yaptırımlar!

Motosiklet ihlallerine yüksek cezalar: Kask, akrobasi ve yarışa ağır yaptırımlar!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul 2025 Fuarı'nda motosiklet sürücülerine yönelik ceza artırımlarını duyurdu. Kask kullanmama cezası 1500 TL'den başlayıp, 9000 TL'ye kadar çıkacak. Ayrıca, akrobatik hareketler ve yarış için 47 bin TL ceza uygulanacak, kırmızı ışık ihlali ve dur ihtarına uymama gibi ihlallerde de cezalar artırılacak.

İstanbul'da düzenlenen Motobike İstanbul 2025 Fuarı'na katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet sürücülerini ilgilendiren önemli düzenlemeleri duyurdu. Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini artırmak amacıyla motosiklet sürücülerinin yol güvenliği ve kural ihlalleriyle ilgili cezaların artırılmasını öngören yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Yeni düzenlemeyle birlikte, motosiklet sürücülerine yönelik kask kullanmama cezası önemli bir artış gösterecek. Mevcut 993 TL olan ceza, ilk kez tespit edilmesi durumunda hem sürücüye hem de varsa yolcuya (artçıya) 1500 TL olarak uygulanacak. Aynı ihlalın bir yıl içinde tekrarı halinde ceza 3000 TL'ye çıkacak. Üçüncü ihlalde ise ceza 9000 TL olacak.

TRAFİKTE AKROBASİYE AĞIR CEZA

Akan trafikte yapılan akrobatik hareketler ve yarışa girme gibi tehlikeli davranışlara da yüksek cezalar getirilecek. Bu tür ihlallerin tespit edilmesi durumunda sürücüler, 47 bin TL para cezasına çarptırılacak. Ayrıca, akrobatik hareketler tespit edilen sürücüler için 60 gün, yarış yapanlar için ise 2 yıl süreyle sürücü belgesine el konulacak.

Sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanmanın cezası mevcut durumda 18 bin 677 TL olarak belirlenmişken, bu ceza değişmeden devam edecek. Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen kişilerin araç kullanması halinde ise ceza 186 bin TL olacak.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN GÖZ DOKTORUNA GİDECEK

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ise 5 bin TL olarak belirlendi. Bir yıl içinde tekrar eden ihlallerde, ceza her defasında 5 bin TL daha artacak. Üçüncü ihlalde, para cezası ile birlikte sürücünün ehliyetine de el konulacak. El koyma süresi, üçüncü ihlalde 30 gün, dördüncüde 60 gün, beşincide ise 90 gün olacak. Ayrıca, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler göz muayenesine gönderilecek. Bir yıl içinde altıncı kez ihlal yapan sürücüler ise ehliyetini kaybedecek.

Motosiklet ihlallerine yüksek cezalar: Kask, akrobasi ve yarışa ağır yaptırımlar!

Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücülerinin cezası da 47 bin TL'ye çıkarılacak. Ayrıca, 60 gün süreyle sürücünün ehliyetine ve aracına el konulacak. Bu sürenin sonunda, sürücülerin psiko-teknik muayene ve psikiyatrist muayenesine tabi tutulması zorunlu olacak.

Hazırlanan taslağın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilmesinin ardından yasalaşması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - 3.Sayfa
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