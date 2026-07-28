Afyonkarahisar'da Park Halindeki Motosikleti İki Genç Çaldı
Afyonkarahisar'ın Dumlupınar Mahallesi'nde bir sürücü kursu önünde park halindeki motosiklet, iki genç tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şüpheliler, çevreyi kontrol ettikten sonra motosikleti alarak kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Afyonkarahisar'da park halindeki motosikletin iki genç tarafından çalındığı anlar kameralara yansıdı.
Olay, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sürücü kursunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki motosikletin yanına gelen 2 genç, kısa süre çevreyi kontrol ettikten sonra motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin motosikleti alarak bölgeden hızla uzaklaştıkları görüldü. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı