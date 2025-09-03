Haberler

Motosiklet Hırsızları 52 Saatlik Görüntüyle Yakalandı

Motosiklet Hırsızları 52 Saatlik Görüntüyle Yakalandı
Güncelleme:
Çorum ve Yozgat'ta motosiklet çalan 2 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi ve tutuklandı.

Çorum ve Yozgat'ta motosiklet çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından 52 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Alaca ilçesinde bir motosikletin park halindeyken çalındığı ihbarı üzerine Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgedeki 30 güvenlik kamerasının kaydettiği toplam 52 saatlik görüntü kaydını izleyen ekipler, Hıdır A. (20) ve Radad A. (18) olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde şüphelilerin Yozgat'ta çaldıkları bir motosikleti Alaca ilçesinde terk ettikleri ve başka bir motosiklet çaldıkları belirlendi. Çaldıkları ikinci motosiklet ile Antalya'ya gittikleri tespit edilen şüpheliler, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
