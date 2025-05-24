Motosiklet Hırsızı Suçüstü Yakalandı ve Tutuklandı

Motosiklet Hırsızı Suçüstü Yakalandı ve Tutuklandı
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İzmir'de 4 ayrı motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren Y.T., polis tarafından çaldığı motosikletle yakalandı ve tutuklandı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Çaldığı motosikletle yakalandı, 4 hırsızlık suçundan tutuklandı

İZMİR - İzmir'de farklı tarihlerde 4 ayrı motosiklet çalan hırsız, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabağlar ve Balçova ilçelerinde önceki günlerde 4 adet motosiklet hırsızlığı olayı meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, hırsızlık olaylarının şüphelisinin Y.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli Y.T., çaldığı motosiklet ile birlikte polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli Y.T., çıkarıldığı mahkemece 4 ayrı hırsızlık olayından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan çalınan motosikletler, yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - 3.Sayfa
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