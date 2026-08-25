Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücü Abdullah Ünal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Abdullah Ünal idaresindeki 02 ADZ 670 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Abdullah Ünal yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.