Motosiklet çalan iki kişiden biri tutuklandı Antalya'da iki motosiklet çalan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya'da iki motosiklet çalan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde park halindeki iki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine Konaklı Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timi harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını saniye saniye izleyerek şüpheli şahısların kimlikleri belirlendi. Kısa süreli teknik ve fiziki takibin ardından H.Ç. (30) ve U.İ. (32), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.İ. tutuklanırken, H.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Antalya Konaklı Alanya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Motosiklet çalan iki kişiden biri tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.