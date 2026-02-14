Ağaç budarken bileğini kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorlu testere ile ağaç budayan yaşlı adam bileğini kesti.

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu mahallesindeki bir meyve bahçede meydana geldi. Meyve ağacını motorlu testere ile budayan Serhat U.(63) bir anda testereyi sol eline vurdu. Bileği kesilerek kanlar içinde kalan şahıs, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA