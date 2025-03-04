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"Motora 4 kişi biniyoruz" diye hava atan genç kızlar, bedelini ağır ödedi

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Sosyal medyada "Merak etme anne, biz 4 kişi biniyoruz" paylaşımı yapan genç kızlara, trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 29 bin 805 TL ceza kesildi

Sosyal medyada "Merak etme anne, biz 4 kişi biniyoruz" notuyla paylaşılan bir görüntü, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Bir süre sonra motosikleti durduran ekipler, motora 4 arkadaşıyla binen genç kıza 29 bin 805 TL cezai işlem uyguladı.

Olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı "Mizah yaparken ceza yemişler" ve "Trafik kurallarına uymamak şaka kaldırmaz" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Bir bilseler bir anlık hatayı hayatlarının sonuna kadar çekebileceklerini..

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