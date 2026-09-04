Haberler

Milas'ta Motor Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı

Milas'ta Motor Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu özel tekne, motor arızası sonrası yardım çağrısında bulunması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldılar.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu özel tekne, motor arızası sonrası yardım çağrısında bulunması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldılar.

Milas ilçesi açıklarında içerisinde 2 şahıs bulunan özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde Sahil Güvenlik botuna yedeklenen özel tekne, içerisindeki 2 şahıs ile birlikte Güllük Marina'ya getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! Sakız çiğneyerek geldi

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! Sakız çiğneyerek geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi

Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi
3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

Günlerce süren düğünde sahte gelin şoku: Milyonluk takılar ortada yok
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur

Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi

İki ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var

Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı