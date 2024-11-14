Motokuryeye Cadde Ortasında Yumruklu Saldırı

Tartıştığı motokuryeyi cadde ortasında yumrukladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de trafikte tartıştığı motokuryeyi yumruklayan şahıs, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AJU 758 plakalı motosikletin sürücüsü ile bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın hararetlenmesi üzerine kimliği belirlenemeyen şahıs, motokuryenin kaskına arka arkaya yumruk attı.

Olay anları trafikteki başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.