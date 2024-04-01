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Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi

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Rusya'nın Moskova bölgesinde konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin devam eden soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Rusya'nın Moskova bölgesinde konser salonuna 22 Mart'ta gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor. Moskova'daki Basmanniy Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan 1 şüphelinin daha tutuklanması ile soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Mahkeme Tacikistan vatandaşı Yusufzoda Yakubjoni Davlatkhon'u terör eylemiyle suçlarken, Davlatkhon'un da diğer tutuklular gibi 22 Mayıs'a kadar tutukluğu devam edecek. Şüpheliler, ömür boyu hapis cezası ile yargılanacak.

Dün 4 kişi daha gözaltına alınmıştı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin güneyindeki Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün 4 kişiyi daha gözaltına almıştı. FSB tarafından yapılan açıklamada, saldırının finansmanında yer aldıkları vurgulanan zanlılardan birinin saldırganlara bizzat silah sağladığını itiraf ettiği aktarılmıştı. Saldırıyla ilgili bugüne kadar 14 kişi gözaltına alındı.

Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk'ta 22 Mart Cuma akşamı "Picnic" rock grubunun konser verdiği binayı basan 4 saldırgan, otomatik silahlarla etrafa ateş açmış ve yanıcı maddeyle binayı ateşe vermişti. Saldırıda 144 kişi hayatını kaybetmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tacikistan Moskova Rusya Rusya Güvenlik 3.Sayfa Politika Dünya Güncel Haberler

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