Moskova'da Metro Arızası: 171 Yolcu Tünelden Yürüyerek Çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir metroda meydana gelen teknik arıza sonucu 171 yolcu tünelden yürüyerek çıktı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gece saatlerinde bir metroda teknik arıza meydana geldi. Yolcular, Sportivnaya ve Vorobyevy Gory istasyonları arasındaki tünelde mahsur kaldı. Metro seferleri durdurulurken, tünelde kalan trenden 12'si çocuk 171 kişi yürüyerek istasyona çıktı. Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Arıza nedeniyle saatlerce sefer yapılamadı. - MOSKOVA