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Moskova'da bombalı araç saldırısında Azarov'un eski danışmanı yaralandı, 1 yaralı var

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Moskova'nın Kirovogradskaya Caddesi'nde seyir halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Rusya Soruşturma Komitesi, patlamada eski Ukrayna Başbakanı Azarov'un eski danışmanı Sergey Zavorotny'nin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un basın sözcüsü Sergey Zavorotny yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kirovogradskaya Caddesi'nde seyir halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, patlamada eski Ukrayna Başbakanı Mykola Azarov'un eski danışmanı Sergey Zavorotny'nin yaralandığı ifade edildi. Zavorotny'nin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler geliştirme sözünden geri adım atan Rus yanlısı eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesinin ardından 2014'te Rusya'ya kaçmıştı.

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Öte yandan dün Rusya'nın St. Petersburg kentinde park halindeki bir aracın havaya uçurulması sonucu 1 Rus askeri hayatını kaybetmişti.

Rusya, daha önce üst düzey askeri yetkililerin ve Rusya'nın savaş çabalarıyla bağlantılı kişilerin öldürülmesinden Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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