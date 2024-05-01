Üye Girişi
Haberler

Moloz yığınını dökmek için kamyon şaha kalktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta yol çalışması sırasında bir kamyonun moloz yığını dökmek için damperi kaldırmasıyla birlikte havaya yükselmesi görenleri şaşırttı. Olay sosyal medyada hızla yayıldı.

Moloz yığınını dökmek için damperi kaldırmasıyla kamyon şaha kalktı

TOKAT - Tokat'ta yol çalışması sırasında yaşanan ilginç olayda, bir kamyonun moloz yığını dökmek için damperi kaldırmasıyla birlikte şaha kalkması görenleri hayrete düşürdü.

Tokat'ın Artova ilçesinde yapılan yol çalışmaları sırasında ilginç bir olay yaşandı. Bir kamyon şoförü, kamyonun sırtındaki moloz yığınını dökmek için damperi kaldırdığında, kamyon birden havaya yükseldi. Şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu kamyon havada asılı kaldı. Bu olayı görenler, cep telefonlarıyla kamyonun havada asılı kalma anlarını kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve ilginç bir olay olarak dikkat çekti. Yol çalışması esnasında yaşanan bu olay, şaşkınlıkla karşılandı. Olay sonrasında şoförün ve çevredekilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tokat Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PSG Şampiyonlar Ligi kazandı mı? PSG - B.Dortmund kaç kaç, maç bitti mi? PSG – B.Dortmund ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Süheyl Batum kimdir? Süheyl Batum zengin mi, serveti ne kadar? FED faiz kararı ne oldu? FED faiz indirdi mi, artırdı mı 1 Mayıs 2024? Ankara'da yarın okullar tatil mi 2 Mayıs Perşembe? Fenerbahçe Beko Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta? EUROLİG Fenerbahçe Beko Monaco Basket maçı CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Giresun Belediye Başkanı hangi partiden? Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kimdir? Al Nassr Al Khaleej maçı ne zaman,sat kaçta? Al Nassr Al Khaleej CANLI izleme linki var mı, Ronaldo oynuyor mu? PSG - B.Dortmund CANLI izleme linki var mı? PSG - B.Dortmund ŞİFRESİZ yayın var mı? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 1 Mayıs EXXEN spor canlı izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mayıs Pazar günün maçları nereden izlenir? TV8.5 canlı izle! ŞAMPİYONLAR LİGİ TV8.5 CANLI 4K İZLE! 2024 TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! TV 8.5 (TV 8 Buçuk) Güncel HD frekans değerleri nedir? TV 8.5 Türksat uydu frekans, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 8.5 canlı izleme linki! LA Clippers Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title