Moloz yığınını dökmek için kamyon şaha kalktı

Moloz yığınını dökmek için damperi kaldırmasıyla kamyon şaha kalktı

TOKAT - Tokat'ta yol çalışması sırasında yaşanan ilginç olayda, bir kamyonun moloz yığını dökmek için damperi kaldırmasıyla birlikte şaha kalkması görenleri hayrete düşürdü.

Tokat'ın Artova ilçesinde yapılan yol çalışmaları sırasında ilginç bir olay yaşandı. Bir kamyon şoförü, kamyonun sırtındaki moloz yığınını dökmek için damperi kaldırdığında, kamyon birden havaya yükseldi. Şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu kamyon havada asılı kaldı. Bu olayı görenler, cep telefonlarıyla kamyonun havada asılı kalma anlarını kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve ilginç bir olay olarak dikkat çekti. Yol çalışması esnasında yaşanan bu olay, şaşkınlıkla karşılandı. Olay sonrasında şoförün ve çevredekilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.