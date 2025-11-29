Haberler

Tansiyon yükseldi! Rus dronları hava sahasını ihlal etti

Tansiyon yükseldi! Rus dronları hava sahasını ihlal etti
Güncelleme:
Moldovalı yetkililer, Rusya'ya ait dronların son 9 gün içinde 3. kez Moldova hava sahasını ihlal ettiğini ve bu nedenle hava sahasının 1 saat 10 dakika boyunca kapatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Maia Sandu, bu ihlali kınayarak, Ukrayna'nın yanında olduklarını belirtti.

  • Rusya'ya ait dronlar son 9 gün içinde 3. kez Moldova hava sahasını ihlal etti.
  • Moldova hava sahası 1 saat 10 dakika boyunca uçuşlara kapatıldı.
  • Moldova Dışişleri Bakanlığı, önceki ihlaller nedeniyle Rusya'nın Moldova Büyükelçisi'ni çağırarak protesto notası verdi.

Moldovalı yetkililer, Rusya'ya ait dronların son 9 gün içinde 3. kez Moldova hava sahasını ihlal ettiğini ve güvenlik önlemleri kapsamında hava sahasının 1 saat 10 dakika boyunca kapatıldığını açıkladı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki çatışmalar devam ederken, Moldovalı yetkililer Rusya'ya ait dronların ülke hava sahasını yeniden ihlal ettiğini ve ülkedeki sivil havacılığı tehlikeye attığını açıkladı.

9 GÜNDE 3. İHLAL

Yetkililer, son 9 gün içinde 3. hava sahası ihlalinin yaşandığının altını çizdi. Moldova İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 Rus dronunun tespit edildikten kısa bir süre sonra Ukrayna bölgesine geri döndüğü aktarıldı.

MOLDOVA HAVA SAHASI KAPATILDI

Olay nedeniyle güvenlik önlemleri alındığı belirtilerek, "Uçuş güvenliği için büyük risk oluşturan bu ihlal nedeniyle Moldova hava sahası 1 saat 10 dakika boyunca uçuşlara kapatıldı" ifadeleri kullanıldı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu gelişmeye ilişkin, "Rus dronları sivilleri katletmeye giderken yeniden Moldova hava sahasını ihlal etti ve geçici bir süreliğine kapatılmasına neden oldu. Bu saldırıları kınıyor ve Ukrayna'nın yanında yer alıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Moldova Dışişleri Bakanlığı, 25-27 Kasım tarihlerinde yaşanan dron ihlallerinin ardından Rusya'nın Moldova Büyükelçisi Oleg Ozerov'u bakanlığa çağırmış ve protesto notası vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
