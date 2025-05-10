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Modacı Barbaros Şansal, Gözaltından Serbest Bırakıldı

Modacı Barbaros Şansal, Gözaltından Serbest Bırakıldı
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İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şansal, hakkında açılan bir dava nedeniyle İstanbul'a girişte gözaltına alınmıştı.

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet biriminde verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, modacı Barbaros Şansal uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, İstanbul Havalimanı'na geldi. Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen Barbaros Şansal hakkında İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şansal, havalimanındaki polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi alınmak üzere havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet birimine getirilen Şansal'ın ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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