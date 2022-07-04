Mobilyaları otomobilin tavanında taşıdılar
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mobilyaları otomobilin tavanında taşıdılar Karayolunda pes dedirten görüntü Antalya'nın Serik ilçesinde araç üzerinde koltuk ile yolculuk yapan şahıslar, cep telefonu ile kaydedildi.
Mobilyaları otomobilin tavanında taşıdılar
Karayolunda pes dedirten görüntü
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde araç üzerinde koltuk ile yolculuk yapan şahıslar, cep telefonu ile kaydedildi.
Serik-Antalya karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen olayda seyir halindeki araç üzerinde kanepe ve içerisinde yine mobilya bulunan otomobili görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydettiler. Seyir halindeki diğer bir araçta bulunan vatandaş gülerek, "Güvenli taşımacılık" diyerek tepkisini dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - 3. Sayfa