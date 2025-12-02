MKE Patlayıcı Fabrikası'ndaki Patlama Davasında Sanıklara Beraat Talebi

Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mütalaaya karşın savunma yapan patlayıcı üretim takım lideri tutuksuz sanık Ahmet Atasoy, "Tekrardan üretim müdürü olarak atandım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Ankara 15.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan 6 sanık ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı bir önceki duruşmada mütalaanın açıklandığını belirterek, bu celse buna karşın savunma için söz verileceğini bildirdi. Müşteki avukatları mütalaaya ceza yönünden katıldıklarını ancak bilirkişi raporunu kabul etmeyerek tekrardan rapor alınması gerektiğine dikkat çekti.

"Bu olay bizlerin de psikolojisini bozdu"

Söz alan fabrika müdürü sanık Durdu Uğur Şık, üzerine atılı suçlamaları reddettiğini ifade ederek, "Ben asli kusurlu değilim. Ben olay anına kadar fabrika müdürüydüm. Olay günü de ben yıllık izindeydim. Ben fabrikaya geldiğimde de bu tesis vardı, olayın asıl kusurlusu maalesef maktul Mehmet Kutlu'dur. Ben 2 yıllık müdürüm, tüm eksiklikleri gidermem mümkün değildir. Buna gücüm zamanım yoktur. Ben her zaman insan sağlığı güvenliğine önem verdim. Bunu her defasında dile getirdim. Görevim boyunca da hiçbir olumsuzluğa rastlanmadı. Ben insan sağlığı güvenliği uzmanıyla irtibat halinde oldum. Her zaman denetledim. Ancak bu olay bizlerin de psikolojisini bozdu. Bu olayın meydana gelmesinde benim herhangi bir kusurum yoktur" diyerek beraatini talep etti.

Fabrika müdür vekili sanık Kuntay Karabacak bilirkişi raporunda kendi suçsuzluğunun ortaya çıktığını ifade etti. İş güvenliği uzmanı sanık Aynur Karabaş ise suçsuz olduğunu söyledi.

Üretim mühendisi sanık Zafer Sarı da savunmasında, "Ben MKE'ye 1 yıl önce başlamış kimya mühendisiyim. Ben işletmeden sorumlu değilim en düşük pozisyondaki kişiyim. Daha önce biz böyle bir durumla karşılaşmadık, sistem zaten otomatikti. 1984 yılında yapılmış sonrasında bir revize yapılmamış bir tesis. Burası insan müdahalesine açık bir tesis, bizim görevimiz üretimin devamlılığını sağlamaktır" ifadelerinde bulundu.

Asit, dinamit üretim takım lideri sanık Oktay Armağan ile patlayıcı üretim takım lideri sanık Ahmet Atasoy'da haklarındaki iddiaları reddetti.

Tüm tutuksuz sanıklar mahkemeden beraat talebinde bulunurken, bir sonraki duruşma 5 Aralık'a ertelendi.

'Olayın geçmişi'

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te dinamit üretim bölümünde meydana gelen patlamada Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu, hayatını kaybetti.

Patlamayla ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında 6 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıklar fabrika müdürü Durdu Uğur Şık (49), fabrika müdür vekili Kuntay Karabacak (50), iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş (49), üretim mühendisi Zafer Sarı (37), asit, dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan (47) ve patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy (45) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. - ANKARA