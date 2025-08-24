MKE'nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında! Suçlama hayli vahim

MKE'nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında! Suçlama hayli vahim
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Selahattin Yılmaz liderliğindeki suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturmada Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, gözaltına alındı. Sayhan'ın "gizli bilgileri sızdırdığı" iddia ediliyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlamalarıyla Ankara'da gözaltına alındı. Sayhan'ın evinde ve ofisinde polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Yılmaz liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmayı genişletti. Suç örgüt kapsamında faaliyet yürüttüğü ve casusluk yaptığı iddia edilen İsmet Sayhan gözaltına alındı.

"GİZLİ BİLGİLER SIZDIRILDI" İDDİASI

Makina Kimya Enstitüsü (MKE), daha önce yaptığı açıklamada, ASSAN ve İsmet Sayhan'ın adının geçtiği "TSK'nın top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması" olayıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurmuştu. Bu kapsamda suç duyurusunda bulunulduğu, Sayhan'ın da suç örgütü kapsamında faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

İSTANBUL'DA İFADE VERECEK

Şüphelinin, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dayalı olarak çok sayıda CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına yol açan 'itirafçı' Aziz İhsan Aktaş'a yönelik 'suikast hazırlığı' iddiası ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Yarın sabah soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesi beklenen Sayhan ile ilgili suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından işlem gördüğü aktarılırken, zanlının ev ve işyerindeki aramalarda "delil" niteliğinde belge ve doküman ele geçirildiği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.

