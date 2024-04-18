MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü DHKP-C sorumlusunu yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, geçmiş dönemde DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı. Örgüt sorumlularından olan Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu. - ANKARA