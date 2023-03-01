MİT ve emniyetten ortak operasyon! DEAŞ'ın kilit isimlerinden Abu Huzeyfe kod adlı terörist yakalandı 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan, terör örgütü DEAŞ'ta üst düzey görevlerde bulunduğu tespit edilen Abu Huzeyfe kod adlı terörist tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda DEAŞ içerisinde 2014-2018 yılları arasında Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüttüğü belirlenen, örgütte üst düzey görevlerde bulunan "Abu Huzeyfe" kod adlı M.M.B'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti. TUTUKLANDI Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.M.B. tutuklandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Millî İstihbarat Teşkilatı İstanbul 3. Sayfa Haberler

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