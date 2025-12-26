Haberler

Malatya'da DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu DEAŞ terör örgütü destekçisi İbrahim Burtakuçin Malatya'da yakalandı. Yılbaşı döneminde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüpheli, yapılan operasyonla tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu, yeni yılda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ terör örgütü destekçisi İbrahim Burtakuçin Malatya'da yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine geçerek örgüte katılma arayışı içinde olduğu ve yılbaşı döneminde Türkiye'de eylem/saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi. Şahsın yurt içi ve yurt dışında çok sayıda DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonla Burtakuçin Malatya'da gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yasaklı yayın ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, DEAŞ'a ait yazılımlar, örgütün sözde bayrak ve flama görselleri, motivasyon amaçlı kullanılan ve örgüte katılımı teşvik eden ses dosyaları, DEAŞ mensupları ve yöneticilerine ait görsel ve videolar ile örgütsel görüşmelere dair içeriklerin bulunduğu tespit edildi.

Malatya'da yakalanarak gözaltına alınan İbrahim Burtakuçin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
